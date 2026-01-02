印度核准22項、總額46億美元投資案 三星、鴻海入列
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
印度政府周五（2 日）宣布，已批准總價值 4,186.3 億盧比（約 46.4 億美元）的電子元件製造投資案，盼打造本地供應鏈，減少對中國依賴，包含三星電子、塔塔電子及鴻海等大廠都在名單內。
印度資訊科技部表示，這次所批准的 22 個投資案，都將納入電子元件製造補貼計劃，該計劃總預算 2,291.9 億盧比。這些投資案預估可創造 2.58 兆盧比（約 286 億美元）產值。
通過審查的項目包括手機外殼、相機零組件等製造。除了三星電子、塔塔電子，鴻海 (2317-TW) 等知名廠商也在其中。
投資項目涵蓋 11 種終端產品，包含手機、電信設備、消費電子、汽車和 IT 硬體。印度政府說，這些投資案將強化國內供應鏈，降低進口依賴。莫迪政府一直想讓相機模組、顯示模組等高價值零組件在地生產，讓印度電子供應鏈不受外部因素影響。
為了避開關稅風險，蘋果 (AAPL-US) 已把大部分銷美的 iPhone 生產線從中國移到印度，現在正擴大印度 iPhone 組裝廠規模。雖然印度面臨高額美國關稅，但電子產品目前還沒被加徵更重稅率。
去年 11 月，印度政府批准蘋果供應商 Aequs 設廠生產手機外殼。印度電子部長 Ashwini Vaishnaw 周五表示，半導體業者美光科技和塔塔等 4 家晶圓廠今年將開始量產。
- 美股歷史統計9成機率續漲，年底有布局良機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 首超日本！印度自稱世界第四大經濟體 IMF：其實只多100萬美元 日媒這樣回應
- 外資流出、本幣疲軟 印度恐創近30年相對於亞洲股市最差表現
- 首超日本！印度自稱世界第四大經濟體 IMF：其實只多100萬美元 日媒這樣回應
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇