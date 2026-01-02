鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-02 10:22

中華電信 (2412-TW) 旗下根憑證管理中心 (CHT TrustRoot CA) 歷經半年的系統性重整與檢視，完成組織效能與合規治理轉型升級。相關強化措施獲得第三方肯定，順利通過國際 WebTrust for Certification Authorities(WebTrust for CA) 第三方獨立稽核，其稽核報告也已取得瀏覽器業者認可，並正式申請加入 Google Chrome 根憑證預設信任清單。

中華電信Google憑證事件告一段落，申請加入Chrome預設信任清單。(鉅亨網資料照)

中華電信指出，針對 Google Chrome 停止預設中華電信在 2025 年 7 月 31 日後簽發的 TLS 網站新憑證一事，除自 2025 年 8 月 1 日起，全面暫停簽發新的 TLS 憑證，並已於 7 月底前全數完成所有客戶進行憑證更新或轉換，以確保客戶營運不中斷。

在制度與技術層面上，中華電信導入包括自動化憑證驗證工具 PKIlint 及 zlint，以及多面向憑證審查工具 (Multi Perspective Issuance Corroboration)，以強化憑證簽發與管理流程的正確性。

此外，中華電信同步強化短時間內完成大量憑證證撤銷及更換的應變能力，訂定完整的大量憑證撤銷更換程序，並完成多次實地演練，確保在各類情境下，皆能迅速、穩定地提供憑證服務。

透過各項升級及優化措施，中華電信憑證管理中心的整體運作水準已全面接軌國際標準，並經第三方專業獨立稽核機構確認作業完備，足以確保憑證服務合規且穩定。在確認合規體質完善後，中華電信已於日前正式向 Google Chrome 提交根憑證加入預設信任清單的申請。