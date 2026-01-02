鉅亨網新聞中心 2026-01-02 10:38

美元指數 (DXY) 2025 年跌幅約 9.5%，創下八年來最差年度表現，華爾街銀行與分析師普遍預測，隨著全球經濟成長回溫、聯準會持續推進降息週期，美元在 2026 年將進一步走弱，並面臨來自政策不確定性的額外壓力。

美元寫8年最慘年跌幅！分析師警告：恐陷長期拋售潮。(圖:shutterstock)

《金融時報》報導，美元的疲軟最初可追溯至總統川普在 4 月份對貿易夥伴徵收激進關稅所，所引發的對全球最大經濟體穩定的擔憂，動搖了美元作為投資者避險貨幣的傳統地位。儘管美元隨後有所回升，但聯準會在 9 月份恢復降息的行動，使其持續承壓。

‌



如今，市場預期聯準會到 2026 年底前將降息兩到三次，每次幅度為 25 個基點，這與其他主要央行，特別是歐洲央行維持甚至提高借貸成本的立場形成鮮明對比，加劇了貨幣政策的分歧。

這種分歧導致了明確的看貶預期：華爾街銀行預計，到 2026 年底，歐元兌美元匯率將升至 1.20 美元，而英鎊兌美元匯率也將從目前的 1.33 美元升至 1.36 美元。荷蘭國際集團首席國際經濟學家詹姆斯 · 奈特利指出，聯準會在全球央行中逆勢而行，仍然處於非常寬鬆的貨幣政策模式。

除了聯準會的貨幣政策路徑，川普對下一任聯準會主席人選的影響力，也被視為美元走勢的關鍵變數。如果市場認為接替現任主席鮑爾的人選會屈服於白宮要求更大幅度降息的呼聲，美元恐面臨進一步拋售。

儘管美元已從 9 月低點反彈 2.5%，部分原因歸於貿易戰導致的衰退預測並未成真，且有美元多頭認為人工智慧投資熱潮，將使美國經濟明年表現優於歐洲，但分析師指出，這種趨勢並未完全抵消投資人對美國政策混亂的深層擔憂。