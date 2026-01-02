鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至3.4元，預估目標價為160元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.49元下修至3.4元，其中最高估值6.57元，最低估值2.46元，預估目標價為160元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.57(6.57)
|10.55
|14.48
|最低值
|2.46(2.46)
|4.74
|6.17
|平均值
|3.51(3.53)
|6.76
|8.98
|中位數
|3.4(3.49)
|6.72
|8.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|39,772,000
|50,046,500
|59,742,480
|最低值
|38,991,000
|44,362,000
|49,369,490
|平均值
|39,353,660
|46,428,490
|54,355,210
|中位數
|39,294,000
|46,381,180
|53,242,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.11
|0.11
|15.47
|8.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,534,979
|26,832,187
|41,626,486
|35,672,763
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
