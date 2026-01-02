鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至3.4元，預估目標價為160元

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對景碩(3189-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.49元下修至3.4元，其中最高估值6.57元，最低估值2.46元，預估目標價為160元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.57(6.57)10.5514.48
最低值2.46(2.46)4.746.17
平均值3.51(3.53)6.768.98
中位數3.4(3.49)6.728.3

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值39,772,00050,046,50059,742,480
最低值38,991,00044,362,00049,369,490
平均值39,353,66046,428,49054,355,210
中位數39,294,00046,381,18053,242,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.110.1115.478.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,534,97926,832,18741,626,48635,672,763

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3189/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


台股市場預估eps

