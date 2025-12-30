路透：中國要求晶片製造商新增產能時 使用至少50%國產設備

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-30 18:28

據《路透》引述消息人士報導，中國正要求晶片製造商在增加新產能時，至少使用五成的國產設備。此舉是北京推動建立一個自給自足半導體供應鏈的最新重大措施，旨在大幅降低對外國技術的依賴。

中國要求晶片製造商新增產能時 使用至少50%國產設備(圖:shutterstock)

這項規定雖然沒有公開的書面公告，但尋求國家批准新建或擴建工廠的晶片製造商，近幾個月已被當局告知，他們必須通過採購招標來證明，至少有一半的設備是中國製造。

中國推動此類強制性規定的努力，在美國於 2023 年收緊技術出口限制後加速，當時美國禁止向中國銷售先進的人工智慧晶片和半導體設備。儘管美國的出口限制阻擋了部分最尖端工具的銷售，但這項「五成規定」正在促使中國製造商轉向選擇國內供應商，即使在仍可使用來自美國、日本、南韓和歐洲等國外設備的領域也是如此。

消息人士指出，未能達到門檻的申請通常會被駁回。不過，政府部門會根據國內供應限制情況給予靈活性。對於高階製程晶片生產線，要求會有所放寬，因為在這類生產線上，國內開發的設備尚未能完全供應。一位消息人士表示，當局希望這一比例能遠高於五成，其最終目標是讓工廠全面使用國產設備。

中國國家主席習近平一直在呼籲「舉全國之力」，來建立一個完全自給自足的國內半導體供應鏈。為了支持本土晶片供應鏈，北京已透過「大基金」向其半導體行業投入了數千億元人民幣，該基金在 2024 年設立了第三期，資本額達 3440 億元人民幣。此外，《路透》早前報導，中國科學家正致力於研製一種能夠製造尖端晶片的機器原型。

這項國產化政策已在多個領域取得成效，特別是在關鍵的晶片製造步驟——蝕刻方面。蝕刻涉及從矽晶圓上移除材料以刻畫出複雜的電晶體圖案。

過去，像中芯國際這樣的國內晶圓廠更傾向於使用美國設備，不太願意給予中國公司機會。然而，自 2023 年美國實施出口限制後，情況發生了改變，中國晶圓廠不得不轉向與國內供應商合作。