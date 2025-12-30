鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-30 14:56

台灣包租代管市場正迎來結構性轉型！租服全聯會今 (30) 日發布「2025 全台租賃產業調查報告」，理事長劉貞君指出，全台租屋人口已突破 300 萬人，產業規模以「平均每天新增 1 家業者」的速度飛速成長。展望 2026 年，租服全聯會射出三箭，包括「優良房客認證」、公會版「聯租網」、重新定義「專業優良」，希望用制度解決市場痛點，實踐「住得好、走得遠」的居住願景。

根據租服全聯會統計，包租代管產業正處於「證照化」與「制度化」的雙軸成長期，全國租服業會員數從 2024 年底的 2187 家成長至 2025 年 11 月底的 2829 家，年度成長率達 29%。租賃住宅管理人員證照數由去年的 3550 張攀升至 4859 張，增幅高達 37%。

劉貞君表示，自 2018 年租賃專法實施以來，市場正以驚人的速度制度化，平均每日就有一家合法公司投入服務。

針對房東最擔心的「租屋風險」，根據近三年全台六都社宅包租代管的實證數據，在 11 萬 4251 間媒合案量中，透過專業業者介入管理，市場異常比例極低，總計僅 2.11% 出現較不理想的狀況，例如：欠繳租金、點交毀損、到期不搬等，也就是說，其餘 97.89% 的房東皆能穩定收租安居。

他直言，房東過去最怕「管不到、管不了、管不好」，但數據證明，專業業者能把違約率控制在極低的水準，讓房東真正做到「翹腳收租」。

展望未來，租服全聯會宣布，2026 年將不再盲目追逐戶數成長，將射出三支箭，以信任重塑租賃市場生態。第一箭是首創「優良房客認證」，針對守規則、無遲繳、無毀損紀錄的房客，由前房東與公會共同背書，劉貞君強調，這能消除房東對高齡、單親或弱勢族群的偏見，透過認證降低房東的「風險預期」，進而爭取更友善的租金。

第二箭為設立「聯租網」，公會體系共同規範，嚴格篩選合法業者及可查證的租賃案件，改善目前市場上租屋資訊分散、屋主及租客資訊不對等問題。劉貞君強調該網站上只有合法物件，拒絕釣魚假廣告，物件到期會強制下架，確保租客看到的每一間房都是真實存在的「活案」。

第三箭則是重新定義產業中的「優良專業」表揚制度，將翻轉業務導向的評價體系，未來將把「長期管理品質」、「協助解決糾紛」及「社會責任」列為重點指標，讓真正專業、有溫度的從業人員引領產業升級。

劉貞君肯定政策鼓勵釋出空屋 籲《租賃條例》修法秉持「衡平」原則

對於立法院內政委員會昨 (29) 日初審通過的《住宅法》部分條文修正草案，劉貞君表示高度肯定，他指出，草案中鼓勵將新屋與空屋釋出至租賃市場的政策方向極為正確，透過增加市場供給，能有效達成供需平衡，對於平抑明年租金漲幅也有助益。