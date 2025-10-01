鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-01 20:09

‌



台灣金聯資產管理公司推動「居住正義 永續三安」交出第一張成績單，今 (1) 日與華南金資產管理公司共同簽署「共同出資參與都市更新重建契約」，創公股機構合作首例，將共同推動台北市文山區興隆段都市更新案，可有效改善老舊社區居住環境，加速地方更新並提升區域發展價值。

創公股合作之先 ！台灣金聯攜華南金資產 共推北市興隆段都更案。(圖/台灣金聯提供)

台灣金聯董事長宮文萍在致詞中特別強調，台灣金聯公司近來積極推動「居住正義 永續三安」業務三大支柱，在「公辦都更，安全居住」部分，能在極短時間之內，藉由本案成功合作，交出亮麗成績單，令人振奮，相信經由公股事業間互助合作，可開拓台灣金聯公司多元收入，有利公司轉型及永續經營，未來會尋找更多合作的機會。

‌



宮文萍認為，台灣金聯公司與華南金資產首度以實施者、協議出資人角色參與都市更新，展現金融資源結合政府政策的決心，可建立未來台灣金聯公司與公股事業合作之範例流程，為同類型投資建立商業模式，更是公股事業響應政府政策、落實居住正義的具體行動，為公股合作推動居住正義樹立新的里程碑。

宮文萍強調，本合作案基地面積約 790 坪，距離萬隆捷運站僅 100 公尺，周邊鄰近公館商圈、景美商圈及文山森林公園，區域文教資源與生活機能齊備，規劃將興建地上 22 層、地下 4 層，約 200 戶的住宅大樓，並導入綠建築、智慧建築及耐震設計，打造兼具安全、舒適與永續理念的現代化社區。完工後，預期將為當地帶來嶄新風貌，並成為都市更新與公股合作的標竿案例。

宮文萍表示，積極投入公辦都更，促進城市再造，強化城市韌性，協助民眾安全居住是台灣金聯公司未來業務推動重點之一，希望快速改善危險建築與基礎建設，降低地震、火災等災害風險，提升整體都市安全，加速都市更新及市容美化，全面提升都市機能，改善環境，使民眾安全居住獲得更高的保障。