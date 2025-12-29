鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-29 18:47

VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 將於明 (30) 日召開法說會，隨著今年推出 AI 眼鏡 VIVE EAGLE 引起市場話題，市場高度關注旗下首款 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 的銷售表現與未來布局。

宏達電明召開法說聚焦VIVE Eagle 拚AI實體化商機與明年展望。(圖：shutterstock)

回顧前次法說會資訊，管理層曾預期 VIVE Eagle 於第 4 季開始貢獻營收，帶動下半年營運優於上半年。明日法說會將進一步檢視新品對第 4 季業績的實際挹注程度，以及非硬體業務的成長動能。

而宏達電為加速 AI 眼鏡滲透率，近期積極擴大實體通路，攜手台灣大哥大與小林眼鏡等合作夥伴。目前全台體驗據點已突破 336 家，涵蓋主要都會區與交通樞紐，期望透過實際試戴降低消費者入手門檻。

VIVE Eagle 主打輕量化設計與開放式 AI 架構，支援繁體中文語音操控並可連結 Google Gemini 與 OpenAI GPT 等主流平台。該產品具備即時翻譯、智慧攝影與語音助理功能，被視為宏達電搶攻邊緣 AI 商機的關鍵利器。

宏達電董事長王雪紅日前指出，人工智慧正逐步由雲端走向終端，AI 實體化將是產業重要發展方向。她認為智慧眼鏡應用場景不侷限於資料中心，看好其成為極具潛力的關鍵消費性電子產品。