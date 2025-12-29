search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估上修至7.7元，預估目標價為136元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對義隆(2458-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.59元上修至7.7元，其中最高估值7.79元，最低估值7元，預估目標價為136元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值7.79(7.79)11.779.69
最低值7(7)8.218.91
平均值7.56(7.54)9.199.3
中位數7.7(7.59)9.029.3

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值12,460,00013,398,00014,284,000
最低值12,327,00012,792,00013,976,110
平均值12,390,49013,080,09014,130,060
中位數12,395,00013,097,26014,130,060

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.577.537.5617.64
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,695,86212,058,51513,030,48418,327,973

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2458/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


