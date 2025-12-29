鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-29 18:09

期交所推出的期貨交易資訊觀測站（Info Hub）自 2024 年 12 月推行以來，憑藉視覺化圖表與直觀介面深受市場好評，累計使用人次已突破 90000 大關。為進一步優化服務品質並因應日益熱絡的期貨市場，期交所宣布持續強化 Info Hub 功能，本次升級重點聚焦於個股期貨資訊整合、價量視覺化優化及新增市場數據下載，旨在提供交易者更高效且便捷的數位服務。

在個股期貨查詢服務方面，Info Hub 提供一站式功能並整合個股選擇權數據，有效終結過去跨頁搜尋的不便。考量近年股票期貨交易熱絡但契約規格多元，本次改版特別新增個股期貨資訊查詢，交易人未來僅需輸入契約或現貨代號，例如台積電 (2330-TW)，即可一覽交易時間、預估保證金、未平倉量、部位限制及大額交易人動態。此外，因應 2025 年度週到期股票選擇權上線，觀測站也整合相關數據，使用者可依特定日期與履約價，即時分析月或週到期契約之價量趨勢，解決過往需人工下載並逐日彙整資料的繁瑣流程。

針對價量視覺化部分，期交所優化價量合一圖表，讓交易人能直觀掌握行情趨勢，並支援原始資料下載。本次升級將價格資訊整合至原有圖表介面，使價量趨勢在同一畫面呈現，使用者無需頻繁轉換報表即可辨識趨勢變化。同時，新功能允許使用者將篩選後的圖表結果以資料格式下載，作為市場研究、回測分析或自行繪製圖表的原始資料，大幅提升資料取得與再利用的效率。

此外，數位行事曆的設計整合了最後交易日、標的證券除權息之契約調整日，顯著降低交易人的資訊搜尋成本。期交所同時回應市場建議，納入官網高使用率頁面如保證金查詢，並整併合格業者名單及結算會員資訊。