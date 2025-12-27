鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-27 06:31

美國紐約州衛生部於周五 (26 日) 宣布，該州出現有史以來單周通報數最高的流感病例。

根據紐約州衛生部，截至 2025 年 12 月 20 日的 7 天內，全州共通報 71,123 例流感陽性病例，較前一周大增 38%。這是自 2004 年流感被列為通報疾病以來，單周最高紀錄。

紐約州衛生部長 James McDonald 醫師表示，「我們正看到紐約州史上單周最高的流感病例數。我們正在密切檢視醫院病床容量數據，以更了解住院趨勢，並視需要因應呼吸道病毒感染帶來的影響。」

因流感住院的人數也大幅增加，較前一周暴增 63%，從 2,251 人升至 3,666 人。本流感季截至目前，紐約州累計流感陽性病例已達 189,312 例。

本月稍早，衛生部已宣布流感在紐約州進入流行狀態，並要求未接種疫苗的醫護人員在病患區域配戴口罩。

儘管近年因實驗室檢測增加及多病原檢測面板的使用，使通報病例數上升，衛生官員指出，今年流感季影響人數仍明顯高於近幾年。流感季通常在 1 月達到高峰。

衛生部強調，接種疫苗仍是預防流感重症與死亡的最佳方式。流感疫苗適用於 6 個月以上民眾，可在全州的藥局、診所及醫師診所接種。