鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.74元，預估目標價為27.80元

Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.74元，預估目標價為27.80元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.71元上修至1.74元，其中最高估值2.2元，最低估值0.92元，預估目標價為27.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.2(2.2)2.33.111.31
最低值0.92(0.92)1.011.161.31
平均值1.67(1.6)1.872.361.31
中位數1.74(1.71)1.922.391.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值44.33億50.88億60.62億76.76億
最低值41.31億45.87億51.54億60.27億
平均值42.75億48.37億55.26億66.21億
中位數42.83億48.62億55.42億63.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.280.630.881.032.60
營業收入34.50億36.12億42.71億51.20億67.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR24.49-4.56%

