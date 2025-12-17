鉅亨速報 - Factset 最新調查：Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)EPS預估上修至1.74元，預估目標價為27.80元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.71元上修至1.74元，其中最高估值2.2元，最低估值0.92元，預估目標價為27.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.2(2.2)
|2.3
|3.11
|1.31
|最低值
|0.92(0.92)
|1.01
|1.16
|1.31
|平均值
|1.67(1.6)
|1.87
|2.36
|1.31
|中位數
|1.74(1.71)
|1.92
|2.39
|1.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|44.33億
|50.88億
|60.62億
|76.76億
|最低值
|41.31億
|45.87億
|51.54億
|60.27億
|平均值
|42.75億
|48.37億
|55.26億
|66.21億
|中位數
|42.83億
|48.62億
|55.42億
|63.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.28
|0.63
|0.88
|1.03
|2.60
|營業收入
|34.50億
|36.12億
|42.71億
|51.20億
|67.05億
詳細資訊請看美股內頁：
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo. - ADR(SBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
