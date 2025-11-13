今國光利基產品營運奏凱歌 Q3獲利創24季新高 1-3季EPS 0.49元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-13 15:40

今國光 (6209-TW) 在 2025 年營運轉機性濃厚，由最新公布的財報獲利資訊顯示，今國光 2025 年第三季毛利率飆升到 23.42%，稅後純益 6708 萬元，創 24 季以來新高，季增 2.96 倍，較去年同期轉盈，單季每股純益 0.39 元；1-3 季稅後賺 8522 萬元，每股純益 0.49 元。

今國光董事長陳慶棋。(鉅亨網記者張欽發攝)

今國光 2025 年第三季營收 9.09 億元，毛利率 23.42%，季增 2.93 個百分點，年增 14.92 個百分點，連續兩季毛利率站上 20% 大關，稅後純益 6708 萬元，創 24 季以來新高，季增 2.96 倍，較去年同期轉盈，單季每股純益 0.39 元。

今國光 2025 年 1-9 月營收 24.29 億元，已超越 2024 年全年，毛利率 18.56%，年增 8.14 個百分點，稅後純益 8522 萬元，較去年同期由虧損轉盈，每股純益 0.49 元。

今國光遠紅外線熱成像鏡頭營收在 9 月營收占比已過半，第四季的出貨仍旺，10 月營收 4.06 億元，創 9 年來新高，月增 10.1%，年增 95.88%。光學元件廠今國光 2025 年 1-10 月營收 28.35 億元，年增 45.14%。

今國光遠紅外線熱成像鏡頭爲利基型產品，且出貨放量之外，並擴大了營運經濟規模，法人預估，今國光毛利率在第二季站上 20.49%，第三季毛利率 23.42%，預估及第四季毛利率都將遠優於 20% 水準， 2025 年全年年可望轉盈。