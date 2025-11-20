鉅亨速報 - Factset 最新調查：Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)EPS預估上修至-1.17元，預估目標價為24.50元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.22元上修至-1.17元，其中最高估值-0.86元，最低估值-1.46元，預估目標價為24.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.86(-0.86)
|-0.74
|0.52
|1.34
|最低值
|-1.46(-1.46)
|-1.9
|-1.47
|0.18
|平均值
|-1.14(-1.2)
|-1.34
|-0.63
|0.85
|中位數
|-1.17(-1.22)
|-1.36
|-0.61
|1.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3,400萬
|4.66億
|18.16億
|28.01億
|最低值
|374萬
|628萬
|5,191萬
|8.73億
|平均值
|1,523萬
|1.28億
|7.49億
|20.81億
|中位數
|1,540萬
|5,250萬
|7.41億
|23.25億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.76
|-1.26
|-1.42
|5.23
|-0.24
|營業收入
|2,380萬
|5,529萬
|6,128萬
|1.25億
|2,905萬
詳細資訊請看美股內頁：
Roivant Sciences Ltd(ROIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
