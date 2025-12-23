線纜股大東電明年1月上市 看好未來3年營收獲利雙位數百分比成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-23 16:57

大東電 (1623-TW) 將於 12 月 29 日舉行上市前業績發表會，預計明年 1 月以暫定承銷價每股 188 元掛牌上市。董事長林志明表示，持續受惠台電強韌電網計畫帶動，並聚焦高端市場，看好未來 3 年營收、獲利有望成長雙位數百分比。

大東電董事長林志明(中)、董事長特助林雨萱(左)、投資人關係主管江美虹(右)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

林志明指出，台電自 2022 年啟動「強化電網韌性建設計畫」，預計 10 年投入高達 5645 億元，並全面推動分散式電網架構，強化輸電系統韌性。計劃涵蓋分散工程、強固工程與防衛工程三大主軸，其中輸電線路升級，帶動 161kV、345kV 等特高壓電纜需求成長，目前大東電在手訂單達 120 億元中，大多來自台電，且訂單能見度看至 2028 年。

大東電生產台電 25kV、69kV 及 161kV 電力電纜，2015 年通過台電 345kV 交連 PE 電纜定型試驗，正式切入中高壓 / 特高壓電纜市場，為台灣 4 家 345kV 特高壓台電認證合格供應商之一，且從 2023 年至今年 10 月，大東電取得台電電線電纜標案共計 14 案，總金額達 154 億元，為線纜同業第一。

大東電已提供 345kV 超高壓電纜給台電桃園市龍潭超高壓變電所，以及台南市龍崎超高壓變電所等，已協助串聯全台 48 條電纜線路、78 座變電所，電纜鋪設總長超過 2.6 萬公里以上。

大東電 2024 年營收 54.83 億元，稅後純益 7.33 億元，每股純益 12.58 元；累計今年前三季營收 48.37 億元，稅後純益 5.65 億元，每股純益 9.42 元。

林志明表示，今年前 11 月營收已達 59.93 億元，超越去年全年，由於特高壓產品毛利率優於其他產品，第四季特高壓產品進入入帳高峰，看好今年全年營收、獲利持續挑戰新高。

至於產品營收比重，今年前三季中，以特高壓占最大宗，達 34.79%，其次為中高壓，約占 24.12%，低壓占 16.75%，橡膠占 7.71%，其他則占 16.63%。

林志明進一步點出，隨著 AI 蓬勃發展，有望帶動電纜需求，大東電也積極布局 AI 資料中心用線，並進行新產品開發，包括充電樁電纜、儲能電纜、高壓直流 (陸地) 輸電電纜等產品。

此外，林志明說明，政府積極推動綠能也是大東電機會之一，在綠能電纜中，包括儲能電纜與充電樁電纜，目前也都已取得認證。