〈能源盤後〉假期清淡交投 美數據與地緣政治拉鋸 油價小跌 但全年恐創2020年來最大跌幅

鉅亨網編譯許家華 2025-12-25 05:43

油價週三 (24 日) 小幅收低，投資人一方面消化美國經濟數據，另一方面評估來自委內瑞拉與俄羅斯的地緣政治風險。

（圖：REUTERS/TPG）

Brent 原油期貨下跌 14 美分或 0.2%，收每桶 62.24 美元。

美國西德州中級原油（WTI）小跌 3 美分或 0.05%，收每桶 58.29 美元。

兩大原油合約自 12 月 16 日觸及近五年低點後，至今反彈約 6%。

市場分析指出，近期油價回升主要來自年底交投清淡下的部位回補，以及地緣政治緊張情勢升溫。IG 分析師 Tony Sycamore 表示：「過去一周，我們看到的是一系列因素共同作用的結果：一方面是上週下跌未能持續後，市場交投清淡，投資者紛紛調整倉位；另一方面是地緣政治緊張局勢加劇，包括美國對委內瑞拉的封鎖；此外，昨晚強勁的 GDP 數據也起到了支撐作用。」

美國數據顯示，全球最大經濟體第三季經濟成長創下兩年來最快速度，主要受強勁消費支出與出口明顯反彈帶動。

不過，從全年表現來看，布蘭特原油與 WTI 今年分別下跌約 16% 與 18%，為 2020 年新冠疫情重創原油需求以來最大年度跌幅，市場普遍預期明年供給將持續超過需求。

供給面方面，委內瑞拉原油出口受阻被視為近期推升油價的最關鍵因素。海通期貨指出，俄羅斯與烏克蘭相互攻擊能源設施，也為油市提供支撐。美國本月稍早扣押超級油輪「Skipper」號，並於上週末再鎖定兩艘油輪，導致逾十艘已裝載原油的船隻目前仍停留在委內瑞拉，等待船東進一步指示。BOK Financial 交易資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示，假期期間油市恐持續震盪，委內瑞拉封鎖將成為市場關注焦點。

此外，市場消息人士透露，哈薩克經由里海管線聯盟（CPC）出口的原油，因主要出口碼頭遭烏克蘭無人機攻擊、設施受損，12 月出貨量將較前期減少三分之一，降至 2024 年 10 月以來最低水準。