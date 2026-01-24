遺贈稅大修！往生前2年贈與配偶 子女不再扛稅 配偶需自行買單付不出可分期

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-24 11:30

財政部近期正式預告遺產及贈與稅法修正草案，這項修法被視為廣大繼承人的救星。過去法律規定，被繼承人死亡前 2 年內贈與配偶或子女等親屬的財產，都必須「視為遺產」併入總額課稅，卻常發生「先生送錢給配偶，子女卻要幫忙繳稅」，甚至發生遺產稅比領到的錢還多的不合理情況。財政部推動此次修法，確保稅負歸屬更趨合理。

遺贈稅大修法！往生前2年贈與子女不再扛稅 配偶需自行買單付不出可分期。（圖：shutterstock)）

此次草案最重要的改變在於解決「代人繳稅」的不平。未來國稅局將直接擴大納稅義務人範圍，針對死亡前 2 年贈與的財產，會按比例計算增加的稅額，並直接對「受贈人」發單課稅。

資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允指出，這項調整徹底解決了憲法判決指出的不平等問題，以後配偶拿到的贈與，稅金就由配偶自己付，不會再發生子女拿不到錢還要幫長輩扛稅的窘境。

在節稅權益方面，草案也釋出利多，允許將這筆生前贈與配偶的財產納入「剩餘財產差額分配請求權」的扣除額計算。雖然這能增加扣除額來省稅，但鄭策允提醒，繼承人在給付這筆錢時，不能直接用配偶已經拿到的贈與來抵銷，必須從其他遺產中額外撥款。此外，考量到受贈人可能一時拿不出錢，草案也刪除了現行稅額須在 30 萬以上才能分期繳納的門檻，大幅減輕納稅人的壓力。