救房市！北京放寬購房限制 非本地戶繳稅年限降、多孩家庭可多買房

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-25 00:56

據《彭博》周三 (24 日) 報導，北京市宣布放寬非本地居民購房限制。這是中國政府為挽救持續低迷的房地產市場所採取的最新措施。

中國房地產市場持續低迷，北京降低購房門檻盼提振買氣。(圖:Shutterstock)

北京市同日發布公告，將縮減購房者需繳納個人所得稅或社會保險的年限要求。

上述措施雖未完全取消購房限制，但標誌著中國穩定房市的又一漸進式步驟。自去年 5 月推出全國性救市方案以來，房地產銷售和價格自第二季度起持續下滑，北京此舉是在該方案基礎上的進一步行動。

針對在五環路以內（被視為較優質地段）購房的非北京戶籍家庭，所需的稅務或社保繳納年限將從三年縮短至兩年。五環路以外的購房要求則從兩年降至一年。

北京市也為家庭提供額外彈性。擁有兩個或以上子女的家庭可在五環路以內額外購買一套住房。對於使用住房公積金貸款購買第二套房的申請人，最低首付比例將從不低於 30% 調整為不低於 25%。

房地產市場壓力的最新跡象顯示，萬科企業 (2202-HK) 本周以極小差距避免違約，該公司獲得 20 億元人民幣 (2.85 億美元) 債券的寬限期延長至 1 月 28 日。

在全國範圍內，地方政府一直不願從開發商手中吸收過剩的住房庫存，主要是擔心投資回報率過低。

摩根士丹利 (MS-US) 經濟學家 Robin Xing 等人預期，北京中央政府將動用自身資產負債表提供資金收購現有住房，並將其轉化為平價住宅。Xing 建議，北京應在三年內每年提供 1 兆元人民幣購買 150 萬套住房，目標是將住房庫存降至健康水準，以扭轉市場預期。