鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-24 20:13

自從最高法院民事大法庭裁定「保單可以被強制執行」之後，近年來保單扣押案件大幅暴增，根據統計，平均每月近 5000 位保戶面臨保單強制執行的風險，影響保戶權益甚鉅，保戶若因債務無法償還而致保單受扣押解約，將可能失去未來所需的保險保障。新光人壽為維護保戶保單自身權益，提醒保戶，保單如被扣押，要記得善用「保單介入權」維繫保險保障。

保單扣押案激增！新光人壽主動通知「介入權」 已助逾百件續存。（圖：新光人壽提供）

所謂「保單介入權」是指由介入權人代為償付相當保單解約金之金額予執行法院後，行使介入權成為新要保人，延續保單效力。保戶需自扣押命令送達第三人 (保險公司) 之翌日起算三個月內行使，逾期即喪失權力。新光人壽提醒，介入權是保戶的重要權益之一，千萬不要因未理解程序而錯失保障。

新光人壽相當重視保戶的保單權益，針對保單強制發生，新壽除了第一時間寄發扣押關懷通知函、解約後通知外，條件允許下，也會盡力協助保戶保留保單。同時，為使保戶權益不受損，新壽已於 9 月以簡訊通知被扣押保戶有新法救濟 - 介入權，10 月寄出的關懷通知隨函告知行使介入權之方式及內容，確保保戶能知悉自身重大權益，截至 11 月底，介入權申請案件已逾百件，徹底落實客戶權益保障。

新壽 12 月更於官方網站「保單強制執行專區」新增介入權相關介紹，內容涵蓋介入權權利說明、申請指引、諮詢管道並提供問答集，歡迎民眾上網了解更多保單強制執行相關知識。