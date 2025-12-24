鉅亨網新聞中心 2025-12-24 16:10

中國國家發展改革委與商務部近日經國務院同意，全文發布了《鼓勵外商投資產業目錄（2025 年版）》。這項新版目錄已獲國務院同意，將自 2026 年 2 月 1 日起施行，同時廢止 2022 年版本。

中國公布新版《鼓勵外商投資產業目錄》 聚焦三大變化(圖:shutterstock)

此次修訂主要變化涵蓋三大方面： 首先，鼓勵引導外商投資先進製造業。全國目錄新增或擴展了終端產品、零部件、原材料等領域的有關條目，有助於提升產業鏈供應鏈的發展水準。其次，鼓勵引導外商投資現代服務業。全國目錄新增或擴展了商務服務、技術服務、科學研究、服務消費等領域的條目，旨在促進服務業高品質發展。第三，鼓勵引導外商投資中西部地區、東北地區和海南省，透過結合各地資源稟賦和產業優勢，擴大了地區目錄的鼓勵範圍。

《鼓勵目錄》不僅是中國重要的外商投資促進政策，也是重要的外資產業和區域政策。本次修訂後的目錄總條目數達到 1679 條，與 2022 年版本相比，淨增加 205 條、修改 303 條。其中，「全國鼓勵外商投資產業目錄」（全國目錄）共 619 條，增加 100 條、修改 131 條；「中西部等地區外商投資優勢產業目錄」（地區目錄）共 1060 條，增加 105 條、修改 172 條。

專家分析指出，《鼓勵目錄》的修訂與擴大，向世界發出了中國開放大門只會越開越大的明確信號，有利於提振市場預期和信心。