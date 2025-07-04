〈房產〉太平洋房屋深耕40年 2025領航「生活適配」新標竿

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-04 15:17

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太平洋房屋歡慶四十周年，並同步推出開創性的全新概念—「生活適配新主張」由左至右依序為太平洋房屋總經理徐福龍(左一)、董事長孫寶國(中)、副總經理陳宏勝(右)。(圖：太平洋房屋提供)

深耕台灣房仲市場的太平洋房屋 3 日隆重宣布其品牌成立 40 周年，並同步推出開創性的全新概念「生活適配新主張」，強調太平洋房屋深切關懷購屋者的居住需求，並主動針對購屋者在乎的方向，提供更全面的建議。

太平洋房屋指出，這項舉措不僅彰顯太平洋房屋一貫秉持的「良善正直、真誠在乎」企業精神，更將房地產仲介提升為生活顧問，由單純交易提升至對未來生活需求的全方位考量，旨在為消費者提供更值得信賴、更貼合個人需求的購屋體驗。

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太平洋房屋董事長孫寶國表示，太平洋房屋自 1985 年成立以來，以「公平、公正、公開」的經營理念，始終走在業界尖端。不僅僅是全台灣第一家合法的不動產經紀業，更率先開創多項創新服務。

太平洋房屋由最初的公開成交行情開展先河，這一舉動為後續政府推動的「實價登錄系統」奠定了價格公開透明的基礎；推出水電保固、買賣權益說明書，也為政府日後所推行的「不動產說明書」埋下先例，保障消費者購屋權利；為第一家推出銀行履約保證制度的不動產交易業者，建立付款保障機制，也促使現今市場上履約保證公司陸續成立。這些創舉都深遠奠定了太平洋房屋在市場上的領導地位與信賴基礎，持續為消費者打造安心的交易環境。

孫寶國指出，太平洋房屋以「家，適配最好」為出發點，始終深切關懷每位購屋者的居住需求，並於屆滿 40 周年同時，提出「生活適配」全新主張，依消費者的條件，提供符合需求的居住環境，讓買房不僅只是購買一個硬體，更是購買未來的生活，因此在過程中會主動提醒購屋者可能在意的重點，避免走冤枉路，進而大幅增強購屋者信賴感。太平洋房屋不僅期許成為購屋者信賴的房仲業者，更期待能成為協助購屋者尋找「生活適配」環境的專業顧問，提供更貼心、全方位的服務。

太平洋房屋總經理徐福龍指出，許多購屋者常面臨隱性問題，例如交通看似便利卻常塞車、房貸負擔超出預期，以及學校雖近卻非學區，造成學童就學不便，以及享受醫療便利，但卻必須注意日後生活需求等。為此，太平洋房屋不只協助找房，更主動提供這些生活層面的全方位考量，甚至協助查詢學區，確保購屋者找到真正符合需求且安心的「生活適配」環境，提升購屋滿意度與居住需求，成就所有購屋者心中的理想家園。