search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估上修至2.84元，預估目標價為39.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.78元上修至2.84元，其中最高估值4.41元，最低估值2.16元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.41(4.41)6.978.315.8
最低值2.16(2.16)2.933.614.43
平均值2.99(3)4.575.465.12
中位數2.84(2.78)4.525.275.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值161.14億178.69億195.80億190.85億
最低值154.37億163.66億169.77億183.50億
平均值156.91億168.72億179.17億187.17億
中位數156.29億168.69億176.76億187.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.9919,420.599.063.67-0.30
營業收入88.98億160.25億165.27億190.29億176.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTX

相關行情

台股首頁我要存股
Ternium S.A. - ADR38.46+3.33%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty