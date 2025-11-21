鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至3.36元，預估目標價為38.00元
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.5元下修至3.36元，其中最高估值10.48元，最低估值2.6元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.48(10.48)
|11.81
|6.54
|5.8
|最低值
|2.6(2.6)
|2.93
|3.61
|4.43
|平均值
|4.25(4.17)
|5.15
|5.23
|5.12
|中位數
|3.36(3.5)
|4.42
|5.39
|5.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|199.93億
|204.19億
|196.96億
|190.85億
|最低值
|155.63億
|165.01億
|171.92億
|186.71億
|平均值
|161.91億
|174.45億
|183.25億
|188.78億
|中位數
|157.56億
|171.20億
|181.43億
|188.78億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.99
|19,420.59
|9.06
|3.67
|-0.30
|營業收入
|88.98億
|160.25億
|165.27億
|190.29億
|176.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
