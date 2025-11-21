search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ternium S.A. - ADR(TX-US)EPS預估下修至3.36元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.5元下修至3.36元，其中最高估值10.48元，最低估值2.6元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.48(10.48)11.816.545.8
最低值2.6(2.6)2.933.614.43
平均值4.25(4.17)5.155.235.12
中位數3.36(3.5)4.425.395.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值199.93億204.19億196.96億190.85億
最低值155.63億165.01億171.92億186.71億
平均值161.91億174.45億183.25億188.78億
中位數157.56億171.20億181.43億188.78億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.9919,420.599.063.67-0.30
營業收入88.98億160.25億165.27億190.29億176.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Ternium S.A. - ADR(TX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


