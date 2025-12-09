鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Ternium S.A. - ADR(TX-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.36元下修至3.15元，其中最高估值10.48元，最低估值2.35元，預估目標價為39.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.48(10.48)
|11.81
|6.54
|4.43
|最低值
|2.35(2.35)
|2.93
|3.61
|4.43
|平均值
|4.19(4.18)
|5.31
|5.19
|4.43
|中位數
|3.15(3.36)
|4.52
|5.27
|4.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|199.93億
|204.19億
|196.96億
|190.85億
|最低值
|154.37億
|163.75億
|171.92億
|190.85億
|平均值
|161.86億
|173.99億
|183.78億
|190.85億
|中位數
|157.34億
|170.94億
|182.23億
|190.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.99
|19,420.59
|9.06
|3.67
|-0.30
|營業收入
|88.98億
|160.25億
|165.27億
|190.29億
|176.15億
