2025-12-23

高爾夫球及球具代工大廠明安 (8938-TW) 在越南積極擴建生產線，總經理周益男今 (23) 日出席券商法說會指出，明安在越南投資的第 4 條小白球生產線已在第三季末完工投產，就總產能而言，並已經恢復到屏東明揚發生事故前的年產能 2000 萬打水準。

同時，明安在越南的三座高爾夫球具廠已進入滿載生產，且預估以美元計價而言，明安的 2026 年高爾夫球具營收可望較今年成長 5%。

明安營運有 85-90% 來自高爾夫產品，其他 10-15% 則爲複合材料運用於汽車、3C 及鞋材運動產品，明安在早年即前進東協的越南境內設廠，並在客戶端的積極支持之下，積極強化在越南投資建廠，目前在越南有三座工廠， 明安在越南投資的三廠第 4 條小白球生產線並已在第三季末完工投產。

就明安目前營運來看有 85-90% 來自高爾夫產品，而其中小白球占高爾夫產品類別約 16-17%，在三廠的第條小白球生產線已在第三季末完工投產後，總年產能已達 2000 萬打水準。同時，子公司明揚在 2023 年發生事故後，未受損的屏東二廠產能在去年 5 月下旬重新運作，周益男指出，目前在小白球的總產能恢復至年產能 2000 萬打之後，屏東二廠將評估生產 3-4 層的高階產品，提高附加價值。

明安目前的高爾夫球具營運來看，高爾夫球具 75% 由越南生產出口，25% 由中國大陸生產出口，且在越南的生產規模還有向上擴大的趨勢。

明安則爲 TaylorMade、Callaway 品牌高球具代工廠，其中並爲 TaylorMade 最主要代工廠，周益男指出，2025 年 1-10 月下場次數相較去年同期成長約 1.1%。

在關稅和地緣政治雙重影響下，高爾夫產業整體來說仍具韌性。而全球市場球具銷售較去年同期成長約 4.2%，其中美國成長 7%，英國成長 3.5%，而日本衰退 3.9%，其中木桿頭成長約 4.6%，小白球成長 3.2%. 推桿則拜新型設計有 19.6% 的成長。鐵桿的銷售則呈現持平。對 2026 年首季的旺季銷售，明安 則密切觀察 2 月上市的新品及市場銷售反應。

明安 2025 年 1-3 季財報營收 106.85 億元，毛利率 15.22%，稅後純益 5.45 億元，每股純益 3.56 元，明安在前三季認列匯兌損失達 2.7 億元，如匯率能持續在 12 月底往有利方向走，明安將有回沖損失的機會。