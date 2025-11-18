冠星-KY越南廠效益爆發 董座：明年樂觀營收可望創高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-18 19:21

短纖布料廠冠星 - KY(4439-TW) 今 (18) 日召開法說，董事長林錦茂表示，今年營運谷底回升，越南廠產能效率轉佳，也新增幾個大客戶帶動訂單成長，對明年營運展望非常樂觀、充滿信心，營收可望創高。

冠星-KY董事長董事長林錦茂。(鉅亨網記者彭昱文攝)

林錦茂表示，越南廠產能到位、效率提升後，吸引許多品牌客戶擴大下單，部分在中國生產的客戶也轉往越南生產，經濟規模提升也改善獲利表現，明年越南廠產能將再提升 50%，預計相關動能可望延續。

冠星總經理林經偉補充，明年既有客人、新客戶都會成長，目前訂單能見度較明確掌握的約半年，但半年後的訂單也有在談，像是跟 adidas 在談世界盃的訂單，地區來看，明年美國客戶動能較溫和，但也不悲觀。

從冠星前三季客戶營收占比來看，adidas 佔 37%、GAP 28%、PUMA 8%、A&F 8%、AEO/Aerie 6%、Cater’s 3%、其他 9%；新客戶 A&F、AEO 及旗下的 Aerie、GAP 以及旗下的 Old Navy 今年都有不錯的成長。