鉅亨速報 - Factset 最新調查：東元(1504-TW)EPS預估下修至2.51元，預估目標價為116.5元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東元(1504-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.56元下修至2.51元，其中最高估值2.94元，最低估值2.37元，預估目標價為116.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值2.94(3.1)4.67.41
最低值2.37(2.37)2.933.94
平均值2.55(2.63)3.476.11
中位數2.51(2.56)3.246.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值60,911,000153,362,000240,125,000
最低值58,909,00066,473,00075,319,000
平均值59,821,17082,816,170169,598,330
中位數59,723,50069,816,000193,351,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS2.732.761.642.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		55,234,74659,393,66158,315,21652,557,027

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1504/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


