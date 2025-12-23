鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對勤誠(8210-TW)做出2025年EPS預估：中位數由28.09元下修至27.87元，其中最高估值29.32元，最低估值26.58元，預估目標價為1162元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|29.32(29.32)
|52.81
|67.19
|最低值
|26.58(26.58)
|37.24
|41.31
|平均值
|27.93(27.97)
|41.86
|52.87
|中位數
|27.87(28.09)
|40
|53.15
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|22,004,270
|35,058,730
|44,200,430
|最低值
|20,472,000
|26,085,000
|31,258,000
|平均值
|21,183,710
|30,529,620
|38,118,540
|中位數
|21,046,000
|29,617,000
|40,342,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|16.05
|9.03
|8.32
|5.62
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|14,517,185
|11,247,258
|10,557,701
|9,423,020
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8210/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇