鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-12-22 11:18

聯昌原為電源供應器專業製造廠，主力產品為電視電源供應器，但近年來因電視產業受紅色供應鏈影響，接單量持續下滑，使營運環境產生重大變化，因此公司近年積極推動轉型，持續投入新產品研發，並聚焦核心驅動控制技術。

目前聯昌新產品布局包括軸向馬達驅動控制器、無人機馬達驅動控制器，以及商用冰箱、冷藏櫃用各類壓縮機驅動控制器等，以及結合風機廠商共同開發 FCU/FFU 及 ECM 風機驅動控制器。

此外，聯昌也積極布局氫能利基市場，涵蓋氫能發電系統、車載動力等相關氫能源解決方案；公司透露，相關合作夥伴已成功打入歐盟氫能產業供應鏈及印度市場，未來發展不僅侷限於台灣。

基於整體經營型態之改變，為強化集團資源整合並提升營運效能，聯昌也停止重要子公司蘇州根茂電子工廠自製生產，改採全單外包方式，將生產作業交由專業代工廠負責，根茂電子則將轉型為代工廠生產管理中心。