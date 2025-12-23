進泰虧損收斂 以新客戶、新機種及新事業拚搏來年成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-23 18:01

音訊產品廠商進泰電子 (3465-TW)2025 年前三季營收 13.25 億元，年增幅達 17.21%，而虧損也呈現收斂爲 339 萬元，每股虧損爲 0.1 元，在進泰電子越南廠產能迅速拉高同時，進泰在新客戶、新機種開發都傳出喜訊，可望挹注 2026 年重回成長軌道。

進泰電子董事長邢家蓁。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，進泰電子內部規劃成立新事業群，與主要客戶合作，進一步在影音產品市場的攻略，這也是進泰電子明 (24) 日應邀出席券商法人說明會說明重點，

進泰電子 2025 年 11 月營收 9623 萬元，年減 31%，1-11 月營收 15.57 億元，年增 9.7%，進泰電子主管表示，最差的情況已經過去。

進泰電子主管表示，今年美國關稅的政策讓進泰電子走得辛苦，尤其是在短短 2 個月內快速拉高越南廠產能，並滿足了客戶訂單需求，這讓進泰電子與客戶關係維繫更加緊密。

進泰電子並指出，也正因為美國關稅，進泰多了幾家客戶，相關合作案將很快展現效益，加上主要客戶的主力產品即將推出，2026 年營運將重回成長軌道。同時，進泰也與主要客戶合作，成立新事業群投入開發，未來將成為進泰電子重要的成長引擎。