〈焦點股〉達明接單台船自動化產線明年量產 股價飆漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-23 11:33

廣達 (2382-TW) 孫公司機器人股達明 (4585-TW) 昨 (22) 日宣布與台船 (2208-TW 深化技術交流與合作，達明聚焦造船最具挑戰性的「狹窄空間焊接」場景，台船將導入達明機器人全新輕量化 TM3 AI 協作機器人，預計明 (2026) 年進入試量產，激勵達明今 (23) 日股價早盤開高走高，盤中在大單敲進下，迅速拉上漲停。

〈焦點股〉達明接單台船自動化產線明年量產 亮燈飆漲停。(圖:達明提供)

據了解，造船產業長期受限於船艙內部空間狹小、結構複雜與焊接風險高等問題，大型自動化設備難以進入，傳統人工焊接高度仰賴經驗，且伴隨工安與人力壓力，針對關鍵痛點，達明與台船鎖定 TM3 AI 協作機器人展開技術驗證與應用規劃；另台船亦已規劃自動化示範產線，導入達明機器人技術進行船舶構件生產，預計明年進入試量產。

從技術面上觀察，達明股價目前仍處相對低點，近期股價也逐步完成築底，今日更在外資已連 3 買激勵下，股價衝上 346 元，一舉衝破 5、10 日及月線。

達明機器人董事長何世池表示，2026 年是達明機器人的關鍵轉折點，公司已從協作機器人，邁向 Physical AI 實踐者與領航者，本次與台船的合作證明，即使在最受限、最艱困的施工環境中，AI Cobot 依然能實現安全、精準且具彈性的自動化作業。