鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-23 15:46

LED 廠艾笛森 (3591-TW) 公告，為落實集團整體營運規劃與管理考量，決議承租位在新北市中和區的不動產使用權資產，主要規畫作為生產線使用，以支應後續業務成長需求。

艾笛森取得中和廠區 整合車用產線助攻明年轉盈。(圖：shutterstock)

艾笛森代子公司艾特光電公告，此次取得的廠房面積共計 471.42 坪，月租金為新台幣 42.4 萬元。租賃期間預計從明年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，使用權資產總額約為 454.5 萬元。

艾笛森規畫將台灣照明產線移往中壢廠辦，並將車用產線全數集中於中和區。公司發言人許正典表示，目前車用產品訂單能見度良好，產線稼動率維持在 7 至 8 成的高檔水準，未來透過整合產線能更有效控制營運成本。

受地緣政治與中東戰爭影響出貨，艾笛森今年第三季單季每股虧損 0.18 元。不過隨著照明訂單於 10 月起逐步回溫，法人預期公司第四季營運將優於第三季，有望結束連續兩季的虧損局面。