鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-23 11:10

天逸財金科技積極投入 AI 技術發展，今 (23) 日最新指出，觀察到企業真正缺乏的並非 AI 工具，而是運用 AI 的能力，因此，旗下 AIO 系統設計採顧問式服務模式，而非傳統的專案型銷售，可協助企業在應用技術的過程中，逐步建立起屬於自有的智慧決策體系。

天逸財金說明，AI 應用越來越廣，全球企業也紛紛投入大量資源，期望透過新科技實現營運優化與自動化目標，然在實際推動過程中，許多企業主卻面臨一個共同的困境─即便耗費鉅資導入最先進的 AI 系統，使報表和分析工具的數量增加，但企業的決策速度卻沒有顯著提升，仍存在部門間的資訊孤島，溝通受阻的情況未見改善，而基層員工對 AI 的使用熱情，也往往在專案剪綵結案後消退。

天逸財金在長期輔導企業導入 AI 的豐富經驗中發現「科技與實務脫節」的現狀，而此源於三個更為根本的管理與組織因素。

第一，企業內部數據無法有效整合；儘管數據是 AI 的燃料，但現實中多數企業的數據分散在 ERP(企業資源規劃)、CRM(客戶關係管理) 和財務等獨立系統中，缺乏統一的數據治理架構，導致 AI 僅能處理片面資訊，難以產出具備全局戰略價值的建議，進而影響決策品質。

第二，高階管理層未實際參與轉型決策與執行；許多領導者誤將 AI 轉型視為單純的 IT 採購，而若沒有高層由上而下的支持與對業務邏輯的重新審視，AI 系統最終只會淪為昂貴的行政輔助工具，無法觸及企業經營的核心競爭力。

第三，未將 AI 內化為日常營運流程的組織能力；許多企業將 AI 視為一種「外掛」，而非營運的基礎。當員工未被賦予處理數據、應用 AI 洞察的能力時，技術便無法落地，唯有讓 AI 成為日常作業的一環，技術投資才能產生真正的效益。

天逸財金強調，傳統一次性交付的系統型專案，往往難以建立長期的黏著度與續約價值。企業雖然買到了先進的工具，卻未能建立可複製、可擴張的 AI 應用能力，因此，天逸財金 AIO 採取非破壞式導入策略，在不取代核心系統的前提下，透過高兼容性的架構，扮演智慧中樞的角色。

天逸財金 AIO 能自動整合分散各處的資訊，並轉化為精準的決策依據，更確保數位資產的連續性，使企業可在最小動盪中實現最大化的數位升級，同時，顧問團隊會與企業內部的種子人員共同協作，補足企業在數據分析應用與 AI 協作上的能力落差。

天逸財金認為，企業數位轉型不應止於專案結案，而是一個持續演進、不斷優化的過程，唯有讓企業內部真正具備自主運用 AI 的能力，AI 投資才能真正轉化為長期且可持續的競爭力。