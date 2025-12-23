鮮活果汁-KY擬擴大資本支出 兩岸新產能明年下半年同步開出

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-23 10:32

鮮活果汁 -KY(1256-TW) 對於 2026 年的資本支出展望提出正向看法，2026 年全年的業績預期也將會有優於今年的表現，同時，鮮活果汁 -KY 規劃 2026 年的資本支出增加到 4.8 億元，鮮活建置的兩岸新產能明年下半年加入。

鮮活果汁-KY董事長黃國晃。(鉅亨網記者張欽發攝)

鮮活果汁 -KY 在資本支出規劃方面，2025 年資本支出約爲 4 億元，2026 年則規劃提高到 4.8 億元。

鮮活果汁 - KY 中國大陸昆山、天津、廣東與廣西四座工廠合計 15.5 萬噸年產能，鮮活果汁 – KY 的來台在屏東設廠案，已經在 10 月完成交割， 屏東總產能也在進一步規劃中，可望在 2026 年 7 月生產出第一桶產品，成為鮮活果汁新增的產能。

同時，鮮活果汁 - KY 中國大陸昆山也正興建高智能生產的第二廠，此一新廠區的智能化建置，預計於明年第二季完工，下半年進入量產，也將爲未來的海外設廠建立可複製科技化的生產模型。