鮮活果汁-KY擬擴大資本支出 兩岸新產能明年下半年同步開出
鉅亨網記者張欽發 台北
鮮活果汁 -KY(1256-TW) 對於 2026 年的資本支出展望提出正向看法，2026 年全年的業績預期也將會有優於今年的表現，同時，鮮活果汁 -KY 規劃 2026 年的資本支出增加到 4.8 億元，鮮活建置的兩岸新產能明年下半年加入。
鮮活果汁 -KY 在資本支出規劃方面，2025 年資本支出約爲 4 億元，2026 年則規劃提高到 4.8 億元。
鮮活果汁 - KY 中國大陸昆山、天津、廣東與廣西四座工廠合計 15.5 萬噸年產能，鮮活果汁 – KY 的來台在屏東設廠案，已經在 10 月完成交割， 屏東總產能也在進一步規劃中，可望在 2026 年 7 月生產出第一桶產品，成為鮮活果汁新增的產能。
同時，鮮活果汁 - KY 中國大陸昆山也正興建高智能生產的第二廠，此一新廠區的智能化建置，預計於明年第二季完工，下半年進入量產，也將爲未來的海外設廠建立可複製科技化的生產模型。
鮮活果汁 - KY 第三季營收 14.44 億元，毛利率 29.46%，季減 1.09 個百分點，年增 1.76 個百分點，第三季單季稅後純益 1.69 億元，超過上半年獲利的總和，季增 38.09%，年增 20.12%，每股純益 4.98 元，鮮活果汁 - KY 1-9 月營收 3.41 億元，毛利率 28.57%，年增 2.59 個百分點，稅後純益 3.15 億元，已經超越 2024 年全年，年增 13.5%，每股純益達 9.32 元。法人估 2025 年全年每股純益將跨越 10 元大關。
