「80後」億萬富翁 正式接掌美國NASA

鉅亨網新聞中心 2025-12-23 09:55

在經歷撤回提名與重新提名的波折一年後，「80 後」億萬富翁、曾兩度參與民間航天任務的太空人 Jared Isaacman，近日終獲美國參議院批准，正式出任美國國家航空暨太空總署（NASA）局長。

Jared Isaacman正式出任美國NASA局長。（圖：Shutterstock）

與歷任 NASA 局長一樣，Isaacman 的工作重心將放在載人航天項目上。在 12 月舉行的提名確認聽證會上，他向參議員表示：「毫無疑問，近期的首要任務是讓美國太空人重返月球。」

12 月初，一份名為「雅典娜計畫」的文件在網上洩露，勾勒出 Isaacman 對 NASA 未來發展的初步構想。他提議精簡 NASA 官僚體系，推動以更高效的商業化運作模式完成航天任務。文件還提及將 NASA 各研究中心的工作加以整合，不過 Isaacman 在聽證會上表示，他並沒有關閉任何研究中心的打算。

文件中提到，要放棄「太空發射系統」——這一耗資巨大的火箭專為「阿耳忒彌斯計畫」載人登月任務設計，轉而研發核電推進系統。但在聽證會上，Isaacman 又對「阿耳忒彌斯計畫」表達了支持。

儘管如此，許多 NASA 工作人員和受 NASA 資助的科研人員仍憂心忡忡。今年，遵照白宮指令，NASA 迅速叫停了所有被認定與「多元化、公平性和包容性」相關的資助項目；終止了對聯合國氣候科學研究及《國家氣候評估報告》的支持；關閉了其頂尖氣候模擬實驗室在紐約的辦公室。

對 NASA 而言，最具挑戰性的舉措或許是推動約 4,000 名員工接受買斷工齡協議或提前退休，導致員工總數縮減 20%。

曾在美國前總統歐巴馬執政時期擔任 NASA 辦公室主任的 David Radzanowski 表示，這些人員流失嚴重削弱了 NASA 深厚的專業人才儲備，「如今人才梯隊已不復往日規模」。

與此同時，在美國交通部長 Sean Duffy 擔任 NASA 代理局長期間，NASA 的科學研究工作仍在繼續。NASA 年度預算中超過 1/4 將用於科學研究，約 70 億美元。然而，在川普政府提交的 2026 年度預算提案中，計劃取消 40 餘項科學任務。