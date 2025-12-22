鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-12-22 19:34

電容廠金山電 (8042-TW) 今 (22) 日召開法說，公司表示，明年上半年看好 AI 需求保持強勁，帶動電容出貨；不過，其餘市場則較為持平。

金山電看好明年上半年AI需求續強勁帶動電容出貨。(鉅亨網資料照)

金山電表示，目前公司產品應用在 AI 伺服器包括 PCB 板上的固態電容、電源供應器的高壓電容、以及備援電力模組 (BBU) 中的液態電容等，都自今年起大量交貨，預計明年持續向上。

‌



其餘應用明年上半年展望來看，金山電表示，電腦 / 顯示器下半年業績持平，明年應該也是持平，主要還是因為市場消費較保守；而網通雖然到明年上半年估持平，但預期 AI 趨勢將帶動高階設備的後續需求。

其餘應用來看，工業自動化今年下半年受到經濟不佳、投資需求保守放緩，但預計明年上半年可望轉為持平；另外，電視 / 顯示器、遊戲機、醫療 / 健身、車載、其他等應用預計明年上半年也呈現持平。

不過，金山電表示，家用電器挑戰較大，尤其白色家電受到中國廠商競爭激烈，預計明年還是繼續將呈現下滑；新能源也受到美國補助政策改變影響、市場需求趨緩，預計明年上半年也可能衰退。