鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-22 17:34

國票金控 (2889-TW) 今 (22) 日召開法說會，由總經理陳冠舟主持，並公布 2025 年前 11 月營運概況。受惠於美國聯準會開啟降息循環，使外幣附買回 (RP) 成本顯著下滑，國票金旗下票券及證券子公司外幣債券業務損益已轉為正貢獻。國票金租賃資產持續成長，但同步需要提存，預期比較顯著獲利落在明、後年。國票創投轉投資國旺租賃今年受到大陸景氣下行影響，逾期客戶增加，進而導致虧損，公司坦言，該業務遭遇較大的困境，但會持續透過轉銷改善資產品質。

陳冠舟指出，國票金 2025 年前 11 月自結稅後純益 20 億 7146 萬元，每股稅後純益 (EPS) 為 0.57 元。其中，子公司國際票券表現尤為亮眼，前 11 月稅後純益 17 億 6094 萬元，較去年同期成長 12.81%，持續扮演金控獲利的重要支柱，不僅突顯了國際票券在金融市場中的穩固地位，更彰顯其卓越的營運效率與風險管理能力。

儘管全球股票市場受美國對等關稅政策影響，導致今年證券市場量價出現大幅波動，但子公司國票證券仍積極優化業務結構，展現其在多變市場中的策略應變能力，2025 年前 11 月稅後純益 11 億 4341 萬元。

展望 2026 年，雖然通膨與財政債務問題可能持續干擾債市，惟期貨市場預估 Fed 仍將降息 2-3 碼，寬鬆基調維持不變。部位操作上，擇機逢高建置及置換 OCI 部位，持續提升養券利差收益，並掌握波段交易獲利機會，穩健提升外幣債部位收益。

子公司國票創投因投資部位評價利益顯著回升，同時處分部分已上市股票，前 11 月本業累積獲利 2.3 億元，較去年度大幅成長，不過，轉投資「國旺租賃」因大陸經濟下行、內需疲弱，11 月底逾放比升高至 4.92%，導致出現虧損。

國票金表示，國旺租賃過去深耕大陸市場，客戶以當地本土客戶為主，一向選擇較大型客戶為主要往來對象，以往也有相當程度貢獻獲利，資產品質較好，不過，當地內捲嚴重、大環境不佳，一旦大型客戶出現延遲還款，就會導致逾放比提高。公司也積極催收、呆帳提列或轉銷，讓逾期放款比率逐步降低。