鉅亨網新聞中心 2025-12-22 19:50

舊金山於上周六 (20 日) 遭遇大規模停電事故，影響了約 13 萬太平洋煤氣電力公司 (PG&E) 用戶。這不僅使部分道路陷入黑暗，交通號誌全面失效，也迫使 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的自動駕駛技術公司 Waymo 暫停了在舊金山灣區的無人駕駛叫車服務。

這場始於下午 1 點 09 分的停電，是因變電站火災導致「嚴重且大範圍」的設備損壞。在服務暫停期間，社群媒體上流傳的影片顯示，多輛 Waymo 無人駕駛計程車停滯在舊金山不同區域的道路上，造成交通堵塞與混亂。

其中一則 X 上的影片顯示，至少有五輛 Waymo 車輛擠在一個路口，迫使人類駕駛員不得不繞行。當地居民 Matt Schoolfield 也證實，他目睹 Waymo 車輛「就直接停在了馬路正中間」。

Waymo 發言人周日證實服務已恢復。Waymo 表示，此次停電是廣泛事件，導致舊金山大範圍交通癱瘓。雖然 Waymo 自動駕駛系統的設計是將失效的交通號誌視為四向停車，但由於停電規模過大，車輛在確認受影響路口狀態時停滯的時間比平常更長，從而加劇了交通摩擦。發言人強調，公司承諾確保其技術能夠應對這類事件中的交通流量。

在混亂之中，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 在 X 平台上發文宣稱：「特斯拉自動駕駛出租車未受舊金山停電事故影響」。

然而，不同於 Waymo 已經面向公眾提供完全無人駕駛服務，特斯拉在舊金山並未營運無人駕駛服務。特斯拉當地的叫車服務，使用的是需要人類駕駛員全程值守的「完全自動駕駛 (監管版)」高端駕駛輔助系統。加州監管機構證實，特斯拉尚未獲得在該州進行無安全員的自動駕駛測試及商業服務的相關許可。

麻省理工學院交通研究中心研究員 Bryan Reimer 對此事件進行了批判。他指出，Waymo 暫停服務表明城市尚未準備好應對大量高度自動化車輛。

Reimer 認為，停電是完全可預見的，這暴露了該技術在設計與開發上的疏漏，證明了它並非如許多人所認為的那般穩固可靠。他呼籲，各州和城市監管機構應審慎考量高度自動化車輛的合理滲透率上限。