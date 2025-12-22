鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-22 18:22

泓德能源 (6873-TW) 旗下星舟快充今 (22) 日宣布，首座 1MW 等級高功率快充專用站「洲際專用站」正式啟用，目前全台營運站點數達 159 座。星舟快充持續沿電動車主要行車動線進行站點佈局，涵蓋專用站、停車場、百貨商場及鐵路場域，以智慧、貼心充電服務推動台灣充電產業生態系發展。

星舟快充啟用首座1MW快充專用站 全台站點突破159座。(圖：業者提供)

星舟快充洲際專用站全站總功率達 1,080kW，配置 6 座 360kW 與 2 座 180kW 快充樁，支援 CCS1 與 CCS2 雙槍充電規格，能夠同時提供 16 席車位的快充高效服務。站點位於台中北屯區崇德路核心地段，鄰近洲際棒球場與即將開幕的漢神洲際百貨，具備高車流與高使用潛力。

星舟快充表示，洲際專用站採 24 小時營運，電動車充電免停車費，將提升往來電動車主的補電彈性，降低尖峰時段的等待時間。

星舟快充 2025 年加快全台站點建置節奏，目前累計已有 159 座充電站，並規劃於 2026 年再上線 10 座大型專用站，整體資本與營運佈局穩健推進。同時，星舟快充已完成串接 Luxgen、Lexus、Toyota 三大車廠以及 uTagGO、AmpGO 兩大充電漫遊平台，並全面支援 Auto Charge 隨插即充功能。

截至 2025 年 6 月，全台電動車數量已突破 10 萬，電動車市場快速成長、充電需求隨之攀升，星舟快充以站點擴張與服務升級雙軌並進，持續以使用者需求為出發點，完善台灣電動車充電環境。