鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-22 12:52

2025 年即將進入尾聲，壽險業網路投保市場再度成為年度關注焦點。根據最新同業數據統計，今年前 11 月，壽險業網路投保業績中，凱基人壽穩居前三名，其中年金險更是持續領先同業，維持年度市占第一。凱基人壽揭露網投五大趨勢，其中，利變型年金險投保性別結構出現翻轉，今年男性首度超越女性。

凱基人壽揭2025網投五大亮點 利變型年金險投保性別大翻轉。(圖/凱基人壽)

凱基人壽指出，近年家庭結構變化、旅遊消費回溫，加上人口老化加速，「保障型商品」與「退休準備」成為民眾積極關注的生活課題。凱基人壽內部資料分析顯示，2025 年網路投保呈現五大趨勢。首先，「41–50 歲的家庭經濟主力仍為投保核心」：利率變動型年金保險、旅平險及生活保障型商品的新契約占比皆均居全齡之冠，反映其承擔家庭責任較大，對退休規劃與家庭保障的需求較強烈。

其次，「利率變動型年金保險」投保性別結構出現翻轉：2025 年男性投保人數首次高於女性，打破以往女性長期偏高的常態，反映在景氣不確定性升高的因素下，男性對退休規劃的意識提升。

第三，「利率變動型年金保險平均保費呈現鮮明的世代差異」：50 歲以下平均保費約新台幣 2 萬多元，51–60 歲超過 8 萬元，61 歲以上則逾 6 萬元，除顯示不同年齡族群對保障需求的差異，另準退休族對穩定給付的依賴度更高。

第四，「60 歲以上熟齡族旅平險成長」：該族群旅平險新契約件數與保費投入較 2024 年均成長 3%，顯示疫情後旅遊意願回升，加上國外醫療成本相對較高，使旅平險逐漸成為必要保障。

第五，「生活保障型商品以定期壽險最受青睞」：可短期強化壽險保障，保障額度可彈性自選，且價格親民，因此成為家庭經濟支柱族群的重點補強保障項目。