傑霖科技明年營收拚新高 啖蜜月行情漲11%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-12-22 10:48

影像晶片業者傑霖科技 (8102-TW) 今 (22) 日以承銷價 53.1 元正式掛牌上櫃，早盤一度上漲超過 11%，達 59.1 元，大展蜜月行情，展望後市，公司看好，新款 28 奈米影像晶片已獲客戶大力導入，目前專案已達 20 個以上，加上通訊系統模組切入國防領域，明年營收可望回升並創下新高。

傑霖科技董事長暨總經理梁春林。(鉅亨網資料照)

董事長梁春林表示，公司以自主研發的多核心平行處理器 MAPP 平台為核心，將影像處理與 AI 邊緣運算整合於單一晶片架構，支援 AI 神經網路推論，可精準對應行車、居家安防與智慧相機市場對「低功耗＋AI 即時辨識」的高需求。

除了影像 AI，傑霖科技同步進軍高附加價值的「通訊 AI」領域。傑霖開發的高速通訊模組整合 Xilinx Zynq UltraScale+FPGA 與高速光纖介面，並加入高效邊緣運算加速引擎，可進行多重 RF 訊號融合與智慧識別，應用於無線通訊、測試設備、航空與國防情境。

梁春林指出，AI 正重新定義嵌入式通訊系統的架構，而公司所開發的 Zynq UltraScale+MPSoC 具備多路訊號重組、波束成形與 AI 融合能力，使其在未來通訊演進中具備差異化優勢。

國際布局方面，傑霖科技的高速通訊模組已獲國內廠商採用，並持續深化國防自主與軍民合作專案；公司未來也將複製該專案模式至亞洲及歐美軍民雙用市場。

根據調研機構 Market Research Future 指出，全球軍用發射接收模組市場至 2034 年將以年複合成長率 4% 增長，而公司目前在全球軍用嵌入式系統市占率僅 0.15%，仍有相當大的成長空間。

調研機構 Precedence Research 亦指出，2024 至 2034 年全球 AI 相機市場 CAGR 達 22.81%；Grand View Research 預估智慧居家安防在 2025 至 2030 年的 CAGR 達 20.7%。在國防及通訊領域，AI 融合趨勢明確，軍用嵌入式系統維持約 4% 年增，前景穩定樂觀。