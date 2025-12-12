鉅亨網編輯林羿君 2025-12-12 16:00

根據諮詢公司 Benchmark Mineral Intelligence（BMI）的數據，今年 11 月全球電動車（包括純電動車和插電式混合動力車）的銷量增速降至自 2024 年 2 月以來的最低水準。然而中國電動車龍頭比亞迪同期出口量，逆勢創下歷史新高，超過 13 萬輛。

數據指出，11 月全球電動車註冊量（銷量指標）年增 6%，達到約 200 萬輛。此一趨勢主要受到美國稅收優惠政策結束，導致銷量大幅下滑，以及中國市場成長放緩的雙重影響。然而，歐洲地區在政策激勵下，銷量表現強勁，成為全球電動車市場成長的主導力量。

政策助力 歐洲市場表現強勁

相較於其他主要市場的疲軟，歐洲地區成為電動車銷售成長的主要引導者。今年 11 月，歐洲及其他地區的註冊量分別較去年同期成長了 36% 和 35%，其中歐洲銷量超過 40 萬輛。

BMI 指出，受惠於歐洲各國實施的新的激勵措施和更廣泛的車型選擇，歐洲電動車的註冊量維持強勁成長。特別是法國和義大利在國家政策支持下銷售回升，英國也擴大了補貼範圍，共同促進了歐洲電動車的普及。今年迄今，歐洲的電動車銷量已較 2024 年同期增加了三分之一。

政策轉變衝擊 北美銷量溜滑梯

北美地區的電動車銷售在 11 月遭遇重大挫折，註冊量同比大跌 42%，僅略超過 10 萬輛。這一大幅下滑主要是受到美國電動車稅收抵免政策於 9 月 30 日結束的直接衝擊。今年初至今，美國的電動車累計銷量已較去年同期下降 1%。

此外，美國總統川普宣布將大幅降低前總統制定的燃油經濟性標準，進一步抵制汽車電動化趨勢，放寬對燃油汽車品牌的限制，這為美國電動車市場的未來增添了不確定性。

中國成長放緩 比亞迪出口量逆勢創新高

中國作為全球最大的電動車市場，其成長速度在 11 月有所放緩。當月，中國市場的註冊量年增 3%，達到超過 130 萬輛，這是自 2024 年 2 月以來的最低年增幅。