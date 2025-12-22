元樟結盟越南植物營養龍頭天農集團 以「雙核心技術」打造健康種苗生態系，深化東協農業生技佈局
元樟生技
元樟生物科技股份有限公司（股票代號：6864，以下簡稱元樟生技）宣布與越南植物營養領導企業——天農集團（Tien Nong Group）正式簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將整合各自長年累積的關鍵技術能量，以「雙核心技術」為基礎，共同打造符合東南亞市場需求的「健康種苗解決方案」，象徵台灣農業生技實力正式進入規模化輸出階段，並為東協農業升級注入全新動能。
天農集團成立於 1995 年，深耕越南農業市場近 30 年，年產能高達 50 萬噸，為當地極具影響力的植物營養與農業資材集團之一。其不僅擁有遍布全越南的通路體系，更是少數具備「VILAS 1519 國家級標準實驗室」的農業企業，長期投入植物營養配方、作物吸收效率與田間應用研究，產品外銷至全球 8 個國家，在東南亞農業體系中掌握關鍵話語權。
本次合作的最大亮點，在於首度整合元樟生技自主研發的「SeepPlug 栽培介質」與天農集團獨家「SCT（Super Coating Technology）植物營養釋放技術」，形成具高度技術門檻與差異化優勢的「雙核心解決方案」。SeepPlug 栽培介質以穩定孔隙結構與含水、通氣平衡為核心設計理念，可有效降低育苗過程中的環境變因；而 SCT 技術則透過精準包覆與控制釋放機制，確保植物營養能於關鍵生長階段被有效吸收，減少流失與浪費。雙方技術互補，從「根系環境」到「營養管理」形成完整閉環，顯著提升種苗健康度與整體生產效率。
雙方首波合作將鎖定越南長期面臨的種苗帶菌、土壤病害與育苗良率不穩等結構性問題，並以百香果、檸檬等高經濟價值作物作為示範應用場域，提供從育苗介質、營養管理到栽培初期的一站式健康種苗服務。此一模式不僅有助於提升作物存活率與產量穩定度，也可有效降低農民對化學藥劑的依賴，回應越南超過 50 萬名農戶對「高效、穩定、可複製」農業解決方案的實際需求。
在市場布局方面，元樟生技將透過天農集團遍布全越南的 200 個經銷據點，加速 SeepPlug 相關產品與解決方案的在地化推廣與商品化落地，縮短技術轉化為營收的時間。同時，雙方亦同步布局都市農業與新型態栽培應用，包含垂直農場、設施農業與居家種植系統，搶攻高毛利、低土地依賴的綠色農業新商機，拓展健康種苗應用的多元場景。
元樟生技表示，此次與天農集團的結盟，不僅是單一產品或區域市場的合作，更代表公司東協布局策略正式由「點狀銷售」升級為「產業生態系建構」。透過技術整合、通路共享與長期市場經營，元樟生技將持續擴大農業生技解決方案的國際影響力，為公司中長期營運成長與跨區域發展奠定穩健基礎。
