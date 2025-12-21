鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-12-21 10:12

景氣內冷外熱 家電廠看淡明年內需 通路、品牌祭出突圍策略。(圖：shutterstock)

通路龍頭燦坤在近期法說會上坦言，面對營收規模縮減挑戰，未來將全力衝刺「ＡＩ與智能家電」、「寵物與銀髮商機」及「異業結盟生態圈」三大重心。燦坤財務協理王友良指出，除了持續鎖定新市鎮拓點以掌握人口紅利外，更積極引進寵物與高齡化商品等差異化品類，並透過與小林眼鏡、萊爾富等跨界合作，擴大客群接觸面以提升業績。

本土家電大廠禾聯碩總經理林欽宏則直言，雖然整體經濟數據亮眼，但多集中在科技業，房地產景氣不佳對家電需求造成顯著影響，因此對明年市場持保守看法。為此，禾聯碩採取多品牌策略應戰，旗下主打高性價比的日系風格品牌「YAMADA（山田家電）」今年表現超乎預期，已佔空調營收約一成，公司喊出明年成長五成的積極目標，企圖填補市場缺口。

此外，禾聯碩也積極擁抱ＡＩ浪潮，發表以「家．ＡＩ，更懂你的未來」為核心的二〇二六年新品，推出支援三百種語音指令的智能空調及搭載聯發科晶片的 Google TV 5.0 液晶電視。在商用領域，更推出國產首創採用 R32 冷媒的商用空調多管自由配產品，搶攻節能與店面改裝商機。