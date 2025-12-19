鉅亨網新聞中心 2025-12-19 14:30

廈門優迅晶片股份有限公司 (優迅股份)(688807-CN) 周五 (19 日) 正式於上海證券交易所科創板掛牌上市。該公司發行價格為每股 51.66 元，上市首日表現強勁，開盤價報 240 元，較發行價上漲 364.58%。截至當日上午，其市值一度突破 200 億元人民幣。

福建光通信電晶片龍頭優迅股份IPO 開盤暴漲365%(圖:shutterstock)

優迅股份成立於 2003 年，主要從事光通信前端收發電晶片的研發、設計與銷售。根據 ICC 數據顯示，2024 年度該公司在 10Gbps 及以下速率產品領域的市場佔有率位居中國第一、世界第二。在國產化率較低的高端市場，優迅股份的單通道 25G 電晶片及 4 通道 100G 電晶片已在數據中心、5G 無線傳輸等領域實現批量應用，打破了境外廠商的長期壟斷。

根據招股書及公開數據，優迅股份 2022 年至 2024 年的營業收入分別為 3.39 億、3.13 億及 4.11 億元；淨利潤則分別為 8140 萬、7208 萬及 7787 萬元。公司預計 2025 年全年營收將落在 4.75 億至 4.95 億元之間，淨利潤預估為 9200 萬至 9800 萬元。

儘管營收規模成長，但其主營業務毛利率呈現逐年下降趨勢，從 2022 年的 55.26% 降至 2025 年上半年的 43.48%。資料指出，該毛利率水平低於 Semtech、Macom 等境外同業，主要原因在於產品種類與速率結構的差異，境外廠商在 100Mbps 至 1.6Tbps 速率區間擁有較豐富的矩陣與較高的定價權。

研發投入與股權結構 技術研發是公司的核心，截至 2024 年底，優迅股份擁有 84 名研發人員，佔總員工數 54.90%。本次 IPO 實際募集資金約 10.3 億元，扣除費用後將投入下一代接入網、高速數據中心、以及車載電晶片的開發與產業化。目前，公司正積極研發 50G PON、800Gbps 數據中心收發晶片及 FMCW 激光雷達前端晶片。

在治理架構上，優迅股份無控股股東，由柯炳粦、柯騰隆父子實際控制，合計控制 27.13% 的表決權。其股東背景包含國內模擬晶片龍頭聖邦股份 (持股 10.26%) 以及中國移動旗下的中移基金 (持股 5.00%)。