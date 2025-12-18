泰軍出動坦克 炮擊柬埔寨境內賭場、電詐基地

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-18 04:30

據泰國《民族報》報導，臉書上多個賬號周二（16 日）發布泰軍軍事行動影片，泰軍第二軍區裝甲部隊當天動用坦克，炮擊位於賽達古通道（Chong Sai Taku）地區的柬埔寨賭場建築及詐騙團伙基地。

泰軍動用坦克，炮擊柬埔寨境內賭場、電詐基地。（圖：Shutterstokc）

泰方表示，此次行動是在發現柬埔寨軍方將該高層建築用作軍事行動據點。該建築被用於釋放無人機，對泰國發動攻擊。上述炮擊行動的目的在於摧毀該作戰基地，使其徹底喪失運作與作戰能力。

近日泰柬邊境衝突再度升級。泰國軍方出動 F‑16 戰機、鷹獅戰機、主戰坦克、炮兵部隊，甚至海軍艦艇火力，對柬埔寨邊境附近多個目標發起猛烈打擊。

泰方至少對奧斯瑪賭場、安馬通道地區，以及「莫達」賭場等 3 至 5 處目標實施炮擊。泰國軍方說，這些區域長期被泰方認定為跨境電信詐騙及人口販賣網絡的據點，且在被柬埔寨軍方接管後，轉而被用作無人機、火炮等軍事裝備的部署基地。