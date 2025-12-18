盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.09%，報690.58美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間18日22:31股價上漲33.45美元，報690.58美元，漲幅5.09%，成交量133,589（股），盤中最高價691.00美元、最低價674.00美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.69%
- 近 1 月：+25.6%
- 近 3 月：+11.64%
- 近 6 月：+87.9%
- 今年以來：+98.17%
