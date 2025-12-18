search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.09%，報690.58美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間18日22:31股價上漲33.45美元，報690.58美元，漲幅5.09%，成交量133,589（股），盤中最高價691.00美元、最低價674.00美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.69%
  • 近 1 月：+25.6%
  • 近 3 月：+11.64%
  • 近 6 月：+87.9%
  • 今年以來：+98.17%

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

台股首頁我要存股
S&P 5006777.770.84%
道瓊指數48131.110.51%
NASDAQ22954.71+1.15%
費城半導體6914.023.27%
Applovin Corp - Class A691.6+5.25%

