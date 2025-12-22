盤中速報 - 費城半導體大漲1.92%，報7203.36點
截至台北時間22日10:30，費城半導體上漲135.49點（或1.92%），暫報7203.36點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.11%
- 近 1 月：+10.32%
- 近 3 月：+11.65%
- 近 6 月：+35.62%
- 今年以來：+40.75%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲4.09%；連貫(COHR-US)上漲3.79%；泰瑞達(TER-US)上漲3.49%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲3.49%；超微半導體(AMD-US)上漲3.11%。
部分成分股表現相對疲軟，英特格(ENTG-US)下跌0.58%。
