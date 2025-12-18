鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估上修至-1.11元，預估目標價為81.75元
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.14元上修至-1.11元，其中最高估值-0.68元，最低估值-1.28元，預估目標價為81.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.68(-0.68)
|-0.34
|1.34
|4.36
|最低值
|-1.28(-1.45)
|-1.09
|-0.55
|0.48
|平均值
|-1.04(-1.08)
|-0.78
|0.09
|1.71
|中位數
|-1.11(-1.14)
|-0.88
|-0.01
|1.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6,461萬
|4.19億
|14.81億
|31.45億
|最低值
|5,114萬
|1.20億
|4.82億
|9.30億
|平均值
|5,666萬
|2.51億
|8.82億
|20.98億
|中位數
|5,660萬
|2.63億
|8.77億
|21.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.81
|-0.37
|-0.58
|-1.07
|-1.94
|營業收入
|0.00
|1,241萬
|1,383萬
|0.00
|442萬
詳細資訊請看美股內頁：
AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
