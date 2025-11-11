鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class AASTS-US的目標價調升至71元，幅度約19.33%

search icon



鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)提出目標價估值：中位數由59.5元上修至71元，調升幅度19.33%。其中最高估值95元，最低估值43元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予AST SpaceMobile Inc - Class A評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀3位。

AST SpaceMobile Inc - Class A今(11日)收盤價為68.7元。近5日股價下跌19.33%，標普指數下跌0.29%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



台股首頁我要存股
AST SpaceMobile Inc - Class A69.89+1.73%

