鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class AASTS-US的目標價調升至71元，幅度約19.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)提出目標價估值：中位數由59.5元上修至71元，調升幅度19.33%。其中最高估值95元，最低估值43元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予AST SpaceMobile Inc - Class A評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀3位。
AST SpaceMobile Inc - Class A今(11日)收盤價為68.7元。近5日股價下跌19.33%，標普指數下跌0.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
